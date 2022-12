Il difensore, dopo l’amichevole contro la Cremonese, ha suonato la carica: “Abbiamo questa possibilità, basta prendere gol nel finale”

“Se il Torino può andare in Europa? Noi siamo forti, la prima parte di campionato è andata bene ma dobbiamo evitare di prendere altri gol nei minuti finali. Se giochiamo con qualità si può raggiungere qualcosa di importante, abbiamo questa possibilità”. Parole, queste, che sono state pronunciate da Perr Schuurs, giocatore che è arrivato sotto la Mole appena quattro mesi fa ma che è già un leader della squadra sia in campo, dove ormai è un titolare inamovibile, sia negli spogliatoi.

Schuurs: “Il mio futuro? Al Toro sono veramente felice”

Dopo lo 0-0 in amichevole contro la Cremonese il difensore ha suonato la carica, parlando anche di obiettivi che fino a non molto tempo fa erano un tabù in casa Torino. La strada che porta all’Europa è ripida e tortuosa ma Schuurs ha l’idee chiare su come poterla affrontare al meglio: “Nella prima parte di stagione abbiamo perso troppi punti nei minuti conclusivi, per esempio contro Inter e Sassuolo. Abbiamo 5 o 6 punti in meno proprio a causa di quei gol subiti nel finale. Dobbiamo migliorare sotto questo aspetto nella seconda parte di stagione, bisogna alzare il livello di concentrazione”.

La qualificazione alle coppe europee Schuurs la vuole conquistare proprio con la maglia del Torino, l’unica squadra che al momento è nei suoi pensieri: “Se nel futuro mi vedo ancora al Torino? E’ una domanda difficile ma sono veramente felice di essere qua, voglio giocare e crescere qui. Non penso ad atre squadre e non penso di andare altrove. Sono focalizzato solo sul Torino”.