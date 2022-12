Anche a causa di un Toro in emergenza nell’amichevole contro la Cremoense hanno trovato spazio diversi giovani a centrocampo

Il Toro si appresta a festeggiare il Natale, dopo aver ottenuto un pareggio a reti inviolate nell’amichevole che si è disputata tra le mura amiche dello stadio Olimpico Grande Torino contro la Cremonese. La sfida tra i granata e la squadra di mister Massimiliano Alvini ha regalato davvero poche emozioni. Tra le note da segnalare in casa Toro c’è lo spazio che Juric ha concesso ai giovani in mezzo al campo, complice anche l’assenza di diversi elementi che erano indisponibili, con Samuele Ricci e Karol Linetty acciaccati e Sasa Lukic alla prese con un attacco febbrile. Infatti nel match contro i grigiorossi hanno raccolto del minutaggio Emirhan Ilkhan, che intorno alla mezz’ora di gioco si è ritrovato costretto a lasciare il campo a causa di un problema alla caviglia destra, Michel Adopo che è entrato in campo proprio per sostituire il centrocampista turco e Gvidas Gineitis, del quale si sente parlare sempre di più in orbita granata. Già durante il ritiro invernale in Spagna era capitato che Gineitis e Ilkhan avessero trovato spazio giocando addirittura insieme ma la partita contro la Cremonese, visti i vari infortunati, per loro è stata un’altra grande chance per mettersi in mostra. Spazio anche per Ciammaglichella, Weidmann, Dembelé e Caccavo.

Obiettivo: recuperare i centrocampisti out senza trascurare i giovani

Adesso, tracciando un bilancio, la priorità del Toro è quella di recuperare al più presto i vari centrocampisti che attualmente si trovano in infermeria ma si farà attenzione anche ad un altro aspetto, ovvero quello di non mettere da parte Adopo, Ilkhan e Gineitis. Inoltre la società granata dovrà scegliere insieme a loro la strada migliore da compiere, senza interrompere un percorso di crescita iniziato già da diverso tempo grazie al grande lavoro di Juric. Un allenatore che nel corso degli anni ha dimostrato che con i giovani ci sa fare. E poi non vanno dimenticate le parole spese dal responsabile dell’area tecnica del Toro Davide Vagnati che proprio prima di Torino-Cremonese ha dichiarato: “Per quanto riguarda la partita contro la Cremonese, abbiamo visto molti ragazzi giovani, il calcio deve ripartire da un progetto come questo con i giovani”.