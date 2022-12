Dopo aver saltato entrambi l’ultima amichevole Ricci e Lukic rientreranno domani nell’amichevole contro il Monza

Nell’ultima amichevole il Toro ha dovuto fronteggiare un’emergenza a centrocampo. Infatti oltre a Linetty fermo ai box ormai da un po’ Ivan Juric ha dovuto fare a meno anche di Ricci, che per infortunio aveva saltato anche l’amichevole contro l’Almeria, e di Lukic che ha preso l’influenza. Domani nell’amichevole contro il Monza entrambi i centrocampisti dovrebbero tornare in campo in quello che sarà un importante test prima della ripresa del campionato. Il Toro alla prima giornata affronterà l’Hellas Verona e quella contro il Monza è una prova importante per valutare le condizioni della squadra. Ancora più importante per i due centrocampisti che tornano dall’infortunio e devono ritrovare la migliore condizione fisica in vista della ripresa. Ieri Ricci è tornato ad allenarsi con i compagni e il test amichevole sarà importante per valutarne le condizioni.

La panchina corta porta a situazioni difficili

Quella con la Cremonese era solo un’amichevole, ma ha sicuramente evidenziato uno dei problemi principali di questo Toro: la panchina corta. Infatti è bastato poco per costringere Juric a mandare in campo due giovani come Ilkhan e Gineitis dal primo minuto. Il turco tra l’altro nella sfida con la Cremonese si è anche fatto male ed è stato costretto ad abbandonare il campo. Per fortuna questa situazione non si è ancora presentata durante il campionato, ma non è escluso che accada. Per questo è necessario che durante il mercato invernale che aprirà a breve la società riesca ad intervenire e a consegnare a Juric qualche rinforzo.