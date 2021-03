Le dichiarazioni dell’avvocato della società granata, Eduardo Chiacchio, sulla questione Lazio-Torino ed il possibile verdetto

Prosegue ininterrotto il botta e risposta tra Lazio e Torino, ancora nell’occhio del ciclone dopo il rinvio del verdetto sul ricorso biancoceleste in merito alla decisione del Giudice Mastrandrea per avere il 3-0 a tavolino. A parlare questa volta è stato Eduardo Chiacchio, avvocato del Torino, che ha espresso la propria secondo quanto riportato dall’ANSA: “Abbiamo ribadito di aver provato documentalmente le ragioni del Torino con la conferma della sentenza del giudice sportivo. È innegabile la causa di forza maggiore per cui il Torino non poteva raggiungere l’olimpico per la partita del 2 marzo“.