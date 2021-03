La Corte d’Appello ha deciso di rinviare il verdetto previsto per oggi in merito al ricorso biancoceleste sulla questione Lazio-Torino

Resta ancora tutto in bilico per quanto riguarda la questione Lazio-Torino. La Corte d’Appello, che avrebbe dovuto emettere oggi il verdetto sul ricorso del club biancoceleste in seguito alla decisione del Giudice Sportivo di far giocare la partita a data da destinarsi, ha scelto di rimandare la sentenza. Manca perciò l’ultima parola, che vedrebbe chiuso questo capitolo, nell’occhio del ciclone da troppo tempo ormai.

Lazio, dopo al corte d’Appello resta solo il Collegio di garanzia

I giudici della prima sezione hanno annunciato verrà fatta chiarezza nei prossimi giorni, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport. Non il migliore dei presagi er il fronte granata, che spera nella conferma di quanto deciso dal Giudice Mastrandrea, andato contro la volontà della Lega Serie A. La Lazio intanto pensa già al da farsi. Dopo la corte d’Appello resta infatti solo un possibile ricorso al Collegio di garanzia del Coni, che nel precedente con Juve e Napoli protagoniste, ha però dato ragione ai partenopei.