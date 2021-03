Il CIES ha stilato la classifica dei migliori giocatori dei cinque maggiori campionati europei: tra quelli di Serie A c’è anche Belotti

Ancora tempo di classifiche per il CIES, l’osservatorio calcistico svizzero, che ha stilato quella dei migliori giocatori dei maggiori cinque campionati europei, tenendo presente un minimo di due terzi in campo dei minuti disputati. Tra i nomi più altisonanti, spiccano anche quelli di alcuni giocatori di Serie A. Il podio resta tutto straniero con Messi, Lewandowski e Frello, ma poco più in basso compare Cristiano Ronaldo. Il fiore all’occhiello del Toro è invece sempre lui, Andrea Belotti, che piano piano si sta costruendo una buona reputazione anche all’estero.

Toro, Belotti conquista l’ottava posizione in calssifica

Il Gallo, già in doppia cifra (undici reti) in venticinque presenze, contornate da ben sei assist, è stato inserito tra gli attaccanti di Serie A più proficui. Nella classifica dei migliori dieci giocatori della massima Serie italiana, Belotti si trova in ottava posizione con un punteggio di 81,7 su 100, alle spalle di De Paul (81,9) e Gianluca Macini (83,5). Cietro il capitano del Toro ci sono invece Badelj (80,8) e Calabria (80,2). Un buon posizionamento del Gallo, che continua a dimostrare il proprio valore non solo sul fronte gol.

CIES, la classifica dei dieci migliori giocatori di Serie A

Di seguito la classifica completa:

Cristiano Ronaldo (Juventus) – 89,3

Lorenzo Insigne (Napoli) – 87

Marcelo Brozovic (Inter) – 85,4

Robin Gosens (Atalanta) – 85,2

Luis Alberto (Lazio) – 84,6

Gianluca Mancini (Roma) – 83,5

Rodrigo De Paul (Udinese) – 81,9

Andrea Belotti (Torino) – 81,7

Milan Badelj (Genoa) – 80,8

Davide Calabria (Milan) – 80,2