Pochi giorni per tornare in forma: Nicolas Nkoulou ha la Juventus nel mirino, dopo essersi finalmente negativizzato

Di nuovo negativo, dopo oltre un mese di attesa. Nicols Nkoulou, che nell’ultimo fine settimana aveva accelerato tornando ad allenarsi, pur soltanto in casa, è risultato negativo al Covid ed è quindi pronto a tornare in gruppo in vista del derby.