C’è una notizia che sta rimbalzando tra i tifosi del Toro e del River Plate, sui social e sul portale argentino La Pagina Millonaria. In una trasmissione televisiva spagnola molto nota, chiamata “El Chiringuito TV”, alla presenza del vice presidente del River Plate Matías Patanian, un commentatore, ovvero l’ex calciatore Josè Antonio Martín, meglio noto come Petón, ha raccontato dell’amichevole che si disputò tra River Plate e Torino Simbolo. Partita che si disputò dopo la tragedia di Superga, con il club argentino che volle disputare quel match per rendere omaggio al Grande Torino e compiere un gesto di solidarietà, anche rinunciando a giocare una partita di campionato contro il Racing. Patanian non è riuscito a trattenere la grande commozione e ha dichiarato: “Sono molto emozionato e grato per questo momento, non me lo aspettavo. Sono orgoglioso di quello che hai appena detto e della grandezza dei nostri colori”. L’amicizia tra Torino e River Plate dura negli anni. Il Toro, anche quest’anno, ha deciso di avere una banda diagonale sulla seconda maglia che richiama proprio quella che compare sulle casacche del club argentino.