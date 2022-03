Il Torino potrà studiare l’Inter alla tv nel match di Champions League dove la squadra di Simone Inzaghi affronterà il Liverpool

Il Toro, archiviato il deludente pareggio contro il Bologna, pensa già alla complicata sfida dove i granata affronteranno l’Inter. Una sfida estremamente complicata per la squadra di Ivan Juric che però avrà l’opportunità questa sera, 8 marzo, di studiare alla tv i prossimi avversari, impegnati nel match contro il Liverpool. Una partita dove saranno chiamati a fare un’impresa per poter passare il turno, dopo aver perso 0-2 all’andata contro i Reds a San Siro. E allora Juric spera che la partita possa richiedere un grande dispendio di energia, sia fisica ma soprattutto mentale in modo da poterne approfittare domenica sera per rimediare contro i neroazzurri un risultato positivo, magari una vittoria che al Toro manca davvero da troppo tempo. Anche per questo motivo Juric è pronto a sedersi davanti alla tv per vedersi Liverpool-Torino, con una biro tra le mani e un taccuino vicino a lui.

Juric, tanti nerazzurri da tenere sott’occhio contro il Liverpool

Saranno tanti i giocatori dell’Inter che Juric vorrà tenere sott’occhio e studiare con molta attenzione. Tra di loro c’è sicuramente Lautaro Martinez, che ha segnato una tripletta nell’ultima partita di campionato che si è disputata e che ora vuole sbloccarsi in Champions League, dopo un anno e mezzo. Osservato speciale anche Edin Dzeko, anche lui andato andato in gol contro la Salernitana per ben due volte. Ma ovviamente non solo loro due saranno gli osservati speciali per l’ex tecnico dell’Hellas Verona. I neroazzurri hanno qualità in tutti i reparti e il fatto di avere lo scudetto cucito sul petto, l’attuale secondo posto in classifica con 58 punti e una partita da recuperare, quella in trasferta contro il Bologna, lo testimoniano. Juric, dopo l’allenamento odierno, raccomanderà anche ai suoi giocatori di vedere la partita Liverpool-Inter. Una sfida che si preannuncia spettacolare.