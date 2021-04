Il presidente del Torino Urbano Cairo ha trovato l’accordo con DAZN per la nascita di due nuovi canali digitali

Dopo aver espresso la propria preferenza verso DAZN, che ha poi vinto contro Sky grazie ad un’offerta maggiore messa sul piatto per il triennio 2021-2024, Urbano Cairo è pronto ad un accordo con la piattaforma streaming. Secondo quanto riportato da Milano Finanza, ci sarebbe l’intesa – per una cifra di tre milioni di euro annui – con Dazn: quest’ultima potrà utilizzare due canali di proprietà della Cairo Communication per la trasmissione dei propri contenuti.