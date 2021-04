Nicolas Nkoulou, assente da febbraio, è pronto a rientrare in vista dell’Udinese. Il Toro può così schierare la difesa titolare

Dieci finali: questo ciò che resta a Nicola ed i suoi per centrare l’obbiettivo. Il tempo comincia quindi a stringere ed è necessario ritrovare la retta via persa con l’incombenza del focolaio Covid in casa Toro. Qualcosa da quel momento si è rotto, a partire dalla difesa, che si è vista privata dei propri capisaldi,ed ha quindi faticato a contenere l’irruenza avversaria. Nulla è però ancora perduto: contro l’Udinese infatti, ci sono buone possibilità di rivedere le retrovie al completo, con il rientro dell’ultimo tassello mancante Nicolas Nkoulou. Con lui il Torino ritroverebbe la difesa titolare, quella che il tecnico granata aveva costruito prima dello stop forzato.

Toro, l’ultimo cleansheet col Cagliari è del 19 febbraio

É trascorso un mese e mezzo dall’ultimo cleansheet del Torino, risalente al 19 febbraio nel match cotnro il Cagliari, la stessa data dell’ultima sfida in cui Nicola ha potuto schierare la difesa titolare. La strasferta di Udine sarà perciò la prima partita dove torna anche Nkoulou al fianco di Izzo e Bremer. Anche il brasiliano è stato fermato in concomitanza col compagno di reparto, saltando però solo la gara contro il Crotone, dove Izzo si è trovato tutto solo a dover dirigere i lavori, fallendo nell’intento di limitare i danni.

Senza Nkoulou il Toro ha sempre subito gol

Resta alto il morale dopo il 2-2 e la prestazione positiva dei granata nel derby, dove Nkoulou è tornato almeno in panchina per essere reintegrato nel gruppo. Ora è però di nuovo tempo di tornare in carreggiata e lo sanno bene i tre giocatori coinvolti. Servirà infatti tutto l’impegno possibile per evitare di pagare il prezzo più alto che ci sia a fine stagione. Il ritorno del camerunese, senza il quale il Toro ha sempre preso gol, è un passo ulterioreverso la ripresa totale, che di certo male non può fare.