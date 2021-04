A Genova, sponda blucerchiata, la dirigenza potrebbe cambiare: c’è anche il dt Vagnati tra i papabili successori

A Genova il futuro del ds blucerchiato Carlo Osti è molto incerto. Il dirigente della Sampdoria ha il contratto in scadenza e il presidente Ferrero non sembrerebbe convinto di confermarlo. Infatti il numero 1 della Sampdoria avrebbe incominciato a guardarsi intorno e il primo nome sulla lista del presidente del club genovese potrebbe essere Davide Vagnati. Il responsabile dell’area tecnica granata ha il contratto che lo lega al Torino fino al 2023. In questo momento molto delicato, la priorità del dirigente granata quella di portare la squadra di Nicola alla salvezza.

Cairo riflette su Vagnati

Intanto il presidente Cairo riflette sul futuro quadro societario del Torino e valuta una rivoluzione, dato che il Toro si trova da più di un anno in crisi, non solo sotto il punto di vista tecnico. Sta di fatto che l’arrivo di Vagnati dalla Spal in granata lo scorso 14 maggio non è stato incisivo come il presidente Cairo sperava. I granata anche quest’anno si trovano a lottare per la salvezza e anche la Primavera granata si trova nei bassifondi della classifica con il rischio di finire in Primavera 2. Adesso Cairo dovrà parlare con Vagnati anche dell’interessamento da parte della Sampdoria per il responsabile dell’area tecnica granata che, se dovesse lasciare il Toro per il club blucerchiato, per lui sarebbe una sorta di ritorno a casa, infatti Vagnati è nato proprio a Genova.

Il caos mercato e le scelte sbagliate di Giampaolo e Cottafava

Sicuramente fin qui sull’esperienza di Vagnati al Torino pesano diversi errori: dalla scelta di Giampaolo, che nella breve parentesi in granata ha raccolto solo due vittorie, alla scelta di affidare la Primavera del Toro a Cottafava con il club granata che si è trovato poi costretto a richiamare Coppitelli per cercare di evitare la retrocessione finendo con le scelte di mercato estive e dove ci si aspettava sicuramente di più. Vagnati si è assunto le sue colpe durante la presentazione di Nicola e adesso il suo futuro è più incerto che mai.