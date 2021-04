Le dichiarazioni dell’ex giocatore granata Pasquale Bruno sull’episodio di Bernardeschi nel derby della Mole

Non ha peli sulla lingua l’ex difensore di Torino e Juventus Pasquale Bruno che, interpellato a Tiki Taka proprio sul derby della Mole ed in particolare sull’episodio che ha visto Bernardeschi protagonista per una simulazione, ha voluto dire la sua: “Lui, Chiesa, Morata… lo fanno sempre. Ma non solo alla Juve, lo fanno anche Castrovilli, Barella, Ilicic“, questo il giudizio espresso dall’ex calciatore. Lui, che al Toro assieme a Policano è stato simbolo di un calcio differente, più fisico ed irruento, è stato abituato a reazioni diverse.

Nedved Pallone d’Oro dei cascatori

Poi Bruno si è soffermato in particolare su Pavel Nedved: “La Juve però ha il capo di tutti i cascatori del mondo, Pavel Nedved, Pallone d’Oro anche per le simulazioni“, ha detto l’ex difensore granata.