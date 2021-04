Davide Nicola è il grande ex del match tra Udinese e Torino. Nel 2019 ha infatti guidato i friulani: ecco com’è andata

“A volte ritornano”. Un po’ come Davide Nicola e l’Udinese, che sabato torneranno ad interfacciarsi ma questa volta da avversari. Il tecnico granata vanta infatti un periodo alla guida della panchina bianconera dall’epilogo piuttosto infelice. É quindi l’occasione perfetta per dimostrare di avere qualcosa da dire, ma questa volta con il suo Toro, a caccia di punti salvezza, reduce da un pareggio con l’altra bianconera di Serie A, la Juventus. É tempo per Nicola di tornare a “buttare il cuore oltre l’ostacolo” ed avvicinarsi di qualche passo al traguardo.

Udinese, nel 2019 Nicola ha chiuso la sua avventura con un sedicesimo posto

Battere l’Udinese tra le mura della “Dacia Arena” resta un mito da sfatare per il Toro, ma il tecnico granata proverà a farlo proprio contro Gotti ed i suoi. Quelle sedici giornate trascorse sulla panchina dei friulani restano però parte del passato di Nicola che, subentrato a Julio Velazquez prima della tredicesima giornata del campionato 2018-2019, è riuscito comunque a centrare l’obiettivo con largo anticipo, chiudendo al sedicesimo posto la sua avventura in bianconero.

Nicola, le sconfitte con Juventus e Napoli sono costate la panchina bianconera

Galeotte furono quelle due sconfitte contro Juventus e Napoli rimediate a marzo 2019, entrambe con quattro reti subite. Troppo da tollerare e dopo il primo cambio in panchina, ecco che è arrivato anche il secondo. Nicola ha salutato i friulani dopo aver conqusitato un bottino di sedici punti con quattro pareggi e quattro vittorie. Mancante quella contro il Torino nella sfida del 10 febbraio, dove a metterci un punto è stato Ola Aina al 31′. Ora che è passato ad un altro fronte, proverà ad evitare che la storia si ripeta e centrare la salvezza è l’unico modo per farlo.