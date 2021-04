Il Torino questa mattina ha svolto al Filadelfia una seduta tecnica in vista del match di sabato sera contro l’Udinese

In mattinata il Torino è tornato ad allenarsi al Filadelfia per preparare la partita in programma sabato sera alle 20:45 contro l’Udinese. I granata, dopo l’attivazione muscolare, hanno eseguito esercitazioni a tema. In seguito mister Nicola ha diretto una partita a ranghi misti. Nkoulou ha svolto l’intero allenamento con il resto del gruppo mentre Lyanco e Singo hanno seguito una tabella personalizzata. Per Belotti e compagni domani è in programma una sessione di allenamento mattutina.