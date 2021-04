Il centrocampista serbo potrebbe perdere un po’ di centralità nel Torino a causa del rientro di Baselli e del nuovo ruolo di Verdi

Il pareggio ottenuto dalla squadra di Nicola nel derby della Mole ha dato diverse risposte positive. Una delle più importanti è stata Verdi, che ha portato a casa una prestazione soddisfacente in un ruolo nuovo. Ora Nicola lavora per impiegare Verdi mezzala impegnandolo in un percorso simile a quello che il tecnico granata fece fare a De Paul ai tempi dell’Udinese. Un’insidia che potrebbe togliere spazio a Lukic, che deve mettere in conto anche il rientro di Baselli. Ora il numero 7 granata rischia di perdere un po’ di centralità all’interno del Toro. Toccherà al centrocampista serbo convincere Nicola a puntare su di lui per portare il Toro a raggiungere l’obiettivo salvezza.

La stagione in calando di Lukic

Lukic ha giocato quasi sempre in questa stagione raccogliendo 25 presenze in campionato segnando 3 gol, tutte a inizio stagione quando stava portando a casa una serie di ottime prestazioni. Poi l’assenza nel girone di andata nelle partite contro Inter e Sassuolo per indisponibilità. In seguito diverse gare non proprio positive, in cui si è visto anche un Lukic stanco. Proprio anche per questo il serbo nel match contro la Sampdoria, prima della pausa Nazionali, non era sceso in campo, rimanendo a guardare tutta la partita dalla panchina. Poi la convocazione con la Serbia, prima di qualche minuto giocato nel derby.

La partita contro la Juventus

Contro la Juventus Lukic è entrato a gara in corso al posto di Rincon, cercando di dare un po’ di brio alla gara nel finale. Da parte del numero 7 granata c’è da segnalare una conclusione nel finale e, sempre negli ultimi minuti del match, si è conquistato una punizione al limite dell’area. Una prestazione che arriva alla sufficienza ma se il serbo vorrà essere preso in considerazione nelle scelte iniziali dovrà dare di più. Verdi e Baselli mettono pressione al numero 7 granata. Come se non bastasse, proprio ieri Baselli ha postato su Instagram un gol messo a segno durante l’allenamento al Filadelfia, rete scaturita da una punizione.