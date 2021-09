Il CIES ha realizzato una previsione sulla classifica finale di serie A: il Toro è stato inserito al 13^ posto

Il CIES (l’osservatorio indipendente e internazionale del calcio con sede in Svizzera) in base ai dati che ha a disposizione ha stilato un’ipotetica classifica di fine stagione. I parametri che vengono presi in considerazione sono: gli investimenti fatti, le prestazioni di ogni squadra nell’ultimo anno e l’esperienza dei giocatori in rosa. Secondo il CIES il Toro terminerà il campionato al 13^ posto, senza così rischiare la retrocessione in serie B, come nelle due precedenti stagioni, ma senza riuscire neanche a conquistare una posizione europea. Vedremo se il pronostico verrà smentito. Intanto c’è da sottolineare che il CIES lo scorso anno aveva pronosticato la retrocessione di Parma, Cagliari e Crotone, centrandone due su tre.

La classifica finale di serie A secondo il CIES

La squadra di Juric quindi, secondo le previsioni del CIES, dovrebbe stare lontano dalle zone basse della classifica. Con Salernitana, Spezia e Venezia che retrocederanno in B. Salvi a pochi punti di distanza ci saranno Cagliari, Hellas Verona e Empoli. Posizioni di metà classifica per Udinese, Torino e Fiorentina. Mentre in Europa League andranno Lazio, Juventus e Atalanta. Lo scudetto andrà all’Inter, dietro ai neroazzurri il Napoli. Milan e Roma rispettivamente al 3^ e 4^ posto. A fine stagione scopriremo se il CIES avrà indovinato la classifica finale.