È mancato Romano Fogli ex centrocampista, cresciuto nelle giovanili del Toro aveva poi giocato in prima squadra dal 1955 al 1958

Arriva una triste notizia che coinvolge il mondo granata. È morto all’età di 83 anni Romano Fogli. Dopo essere cresciuto nelle giovanili del Toro, Fogli giocò anche in prima squadra. Oltre alla maglia granata vestì le casacche di Bologna e Milan, dove raccolse diversi successi. Il Toro ha voluto ricordare Fogli con il seguente comunicato: “Il Presidente Urbano Cairo e tutto il Torino Football Club – dirigenti, dipendenti, collaboratori, calciatori, settore giovanile – si stringono commossi intorno alla famiglia Fogli per la scomparsa di Romano Fogli, ex centrocampista granata, in prima squadra dal 1955 al 1958. Scoperto da Oberdan Ussello, Fogli è stato uno dei talenti più cristallini espressi dal Settore giovanile ed è ancora oggi ricordato nella storia del Toro e nella memoria dei tifosi per lo straordinario stile e per l’eleganza del suo gioco”.