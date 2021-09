Pjaca ha accusato un lieve affaticamento muscolare, oggi si valuterà se potrà tornare a lavorare in gruppo ed essere convocato per la Lazio

Ieri mattina Marko Pjaca ha svolto un programma differenziato a causa di un lieve affaticamento muscolare. Niente di grave per l’attaccante croato ma comunque la situazione va tenuta sotto controllo da parte dello staff medico granata. Oggi al Filadelfia per Pjaca sarà una giornata decisiva per valutare se il numero 11 del Toro potrà tornare ad allenarsi con il resto della squadra e se potrà essere convocato per la difficile sfida contro la Lazio, in programma giovedì pomeriggio alle 18:30 tra le mura amiche dello stadio Olimpico Grande Torino. Il croato ovviamente farà di tutto per poter tornare a disposizione del tecnico Ivan Juric.



Pjaca non vuole fermarsi dopo il gol al Sassuolo

Pjaca proverà davvero in tutti i modi ad esserci contro la Lazio, per dare una mano ai suoi compagni e per dare continuità all’ottima prestazione rimediata contro il Sassuolo. L’attaccante ex Juve nel match contro i neroverdi è entrato nel secondo tempo e ha deciso il match con un gran gol siglato dopo solo 6 minuti dal suo ingresso in campo, grazie a un tiro molto potente e angolato con il pallone che è andato a infilarsi in un punto dove Consigli non poteva arrivarci. Se tornerà a disposizione Pjaca proverà a far male anche alla Lazio. Intanto Juric incrocia le dita e spera di avere il numero 14 granata a disposizione.