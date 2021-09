La presentazione della Lazio / I biancocelesti sono partiti con il piede giusto per poi subire una battuta d’arresto

Vincere contro il Sassuolo è stato un vero toccasana a livello morale per il Torino, che sta cominciando a prendere coraggio. Il tempo per festeggiare però è davvero poco perchè ad attendere i granata giovedì c’è la Lazio di Sarri. Juric ed i suoi, a caccia di continuità dopo i due risultati consecutivi raccolti, dovranno scontrarsi contro il club che lo a squadra che lo scorso anno ha permesso al Toro di mantenere la categoria, ma che avrebbe ancora qualcosa da recriminare. I biancocelesti arrivano inoltre da un solo punto nelle ultime due partite. Si prospetta una sfida complicata, l’ennesima per i granata.

Torino-Lazio: andamento inverso tra le due formazioni

Andamento inverso tra il Toro e la Lazio in questo inizio di campionato. Se infatti i granata ci hanno messo un paio di match a carburare, i biancocelesti sono partiti con la quinta inserita ma sono stati poi costretti a scalare marcia. La pausa nazionali ha infatti spezzato gli equilibri, invertendo la rotta positiva intrapresa. Dopo le vittorie con margine contro Empoli e Spezia, le Aquile hanno subito una battuta d’arresto. La sconfitta con il Milan ha pesato sulla squadra di Sarri, che non è riuscita ad imporsi nemmeno contro il Galatasaray in Europa League. C’è stato poi un piccolo risollevamento contro il Cagliari, fresco del ritorno di Mazzarri, ma la vittoria manca ormai da quasi un mese.

Lazio, la rivoluzione Sarri ha portato Zaccagni, pupillo di Juric, in biancoceleste

I biancocelesti sono perciò pronti a sfruttare ogni mezzo per ritrovarla. Come il Toro, anche il club capitolino ha subito una rivoluzione in estate. Il passaggio di Inzaghi all’Inter ha costretto Lotito a rivedere alcune scelte ed a virare su Sarri. L’ossatura è stata mantenuta con alcuni profili ormai da tempo in biancoceleste tra i quali il grande ex Ciro Immobile, Radu, Sergej Milinkovic-Savic, Luis Alberto. Sono poi arrivati alcuni innesti come Basic e Pedro, oltre al grande ritorno di Felipe Anderson. C’è poi una vecchia conoscenza di Juric approdata alla corte di Sarri in estate: si tratta di Mattia Zaccagni, migliorato esponenzialmente sotto la guida del tecnico croato e che questa volta sarà però suo avversario.