Così cambia la classifica: Juve decima con Empoli e Bologna, granata una lunghezza più avanti. Al momento Udinese in Conference

Una classifica che cambia, in virtù dei 15 punti di penalizzazione. In attesa dei ricorsi, la Juventus è scivolata dal terzo al decimo posto. Al momento cambia anche la corsa per l’Europa: Lazio e Atalanta sono quarte, l’Udinese è al settimo posto, quello che garantisce l’ultimo posto per una rassegna continentale, la Conference League. Juve ad un solo punto dal Toro ma alle sue spalle: al momento per la squadra di Juric (e non solo) una possibilità in più per accedere all’Europa.

La nuova classifica con la Juve penalizzata

Ecco la classifica:

1) Napoli 47

2) Milan 38

3) Inter 37

4) Lazio 34

5) Atalanta 34

6) Roma 34

7) Udinese 25

8) Torino 23

9) Fiorentina 23

10) Bologna 22

11) Juventus 22

12) Empoli 22

13) Monza 21

14) Lecce 20

15) Spezia 18

16) Salernitana 18

17) Sassuolo 16

18) Verona 9

19) Sampdoria 9

20) Cremonese 7