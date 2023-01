Secondo le ultime emerse dall’ambiente granata, il senegalese potrebbe prendere il posto di Sanabria come a inizio stagione

Potrebbe essere Demba Seck la mossa a sorpresa di Ivan Juric per la partita di questa sera contro la Fiorentina: contro il Milan in Coppa Italia era stato autore di una buona partita nell’inedito ruolo di punta centrale e in quella stessa posizione potrebbe giocare anche contro la Fiorentina. L’ex Spal è stato provato in quella posizione anche in allenamento negli ultimi giorni e potrebbe giocare da punto anche al Franchi. Al suo fianco, Vlasic e Miranchuk, gli inamovibili della trequarti granata.

Torino, Sanabria a rischio panchina contro la Fiorentina

Quello proposta in partita è quindi un tridente messo a nuovo da Juric per tentare di risolvere i problemi offensivi della sua squadra: il Toro fatica a concretizzare le chance che crea (solo 18 gol totali contro i 20 subiti) e un cambio potrebbe essere la soluzione giusta. Tutto passa quindi nelle mani di Seck ora, tenuto a fare il suo dovere assicurando movimento e concretezza sotto porta. Schierarlo dal primo minuto significa però lasciare ancora fuori Sanabria, questa volta per scelta tecnica. Il paraguaiano, fino ad ora messo poco in discussione da Juric, e di recente corteggiato sul fronte mercato, rischia di avere un rivale ulteriore con cui doversi contendere il posto in attacco.