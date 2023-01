Oltre agli acquisti, bisogna pensare anche ai prestiti e ai rinnovi: questo è l’esame di Cairo per convincere Juric a rimanere

Mancano 11 giorni alla chiusura della sessione invernale di calciomercato, e il Torino non ha ancora acquistato nessuno. Oltre alle entrate però, di cui il Toro avrebbe bisogno, bisogna pensare anche ai prestiti e ai rinnovi. In conferenza stampa, Ivan Juric ha dichiarato di avere avuto un incontro utile con Cairo e Vagnati, e che ora vuole vedere cosa faranno di concreto. Nello specifico, ha fatto riferimento alla situazione prestiti e giocatori in scadenza. Ora la dirigenza granata dovrà fare le scelte giuste, se vuole convincere il tecnico croato a rimanere.

I giocatori in prestito

Attualmente in rosa sono 4 i giocatori in prestito, e sono di vitale importanza per il Toro. Si tratta di Lazaro, Vlasic, Radonjic e Miranchuk. Radonjic verrà riscattato per 2 milioni, mentre per gli altri 3 dovrà essere presa una decisione. Tutti hanno convinto, e i granata dovranno evitare di fare come lo scorso anno, quando tutti sono partiti e nessuno è stato riscattato.

I giocatori in scadenza

Non ci sono solo giocatori in scadenza a fine anno, ma anche tanti a cui il contratto va rinnovato in quanto in scadenza nel 2024. Questa estate scadranno i contratti di Aina, Djidji, Adopo, Gemello ed Edera. Edera sicuramente lascerà i granata, Adopo e Gemello sono due ottimi prospetti e per Aina e Djidji il futuro è ancora tutto da scrivere. Anche Karamoh, se non convincerà a pieno, non firmerà per altri due anni e sarà svincolato. Nel 2024 invece scadono in contratti di Singo, Lukic, Vojvoda, Rodriguez, Linetty, Vanja, Berisha e Garbett. La situazione qui è più complicata, in quanto alcuni sono giocatori monetizzatili, e potrebbero anche essere ceduti senza il rinnovo. Cairo e Vagnati avranno il loro bel lavoro da fare.