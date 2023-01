Urbano Cairo ancora contestato dalla Curva Maratona : ancora nessun acquisto

Non è la prima volta che succede, ma è quello che accade quando quello che si vede è un film già visto molte volte. Durante Torino-Spezia, partita da incubo da parte dei granata, si sono uditi cori contro il presidente Urbano Cairo. Dalla Curva Maratona sono partiti cori di contestazione, soprattutto uno che incitava il presidente ad rinforzare la squadra. Poco tempo fa su Instagram, lo stesso Cairo ha dichiarato che i tifosi gli vogliono bene e glielo dimostrano. Evidentemente non quelli che allo stadio incitano la squadra dal primo all’ultimo minuto.

Ancora zero acquisti

La sessione di mercato è giunta alla sua metà, e di acquisti ancora non se ne sono visti. Sono tanti i reparti da sistemare, in primis il centrocampo, dove serve un centrocampista mancino. Probabilmente, se arriveranno rinforzi, arriveranno agli sgoccioli come sempre. Questo non fa altro che alimentare la contestazione, e lo stadio difficilmente tornerà pieno come un tempo.