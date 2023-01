Le condizioni del difensore olandese non destano particolari preoccupazioni, ma la convocazione per il match contro la Fiorentina è in dubbio

Dopo la deludente sconfitta rimediata contro lo Spezia tra le mura amiche dello stadio Olimpico Grande Torino, Rodriguez e compagni stanno lavorando duramente per preparare al meglio la sfida contro la Fiorentina di domani. Una partita molto importante, dove i granata andranno a caccia della prima vittoria in campionato del 2023 contro una squadra che si trova nella stessa posizione in classifica e che ha fame di 3 punti. A mettere in grossa difficoltà Ivan Juric in vista del match contro i viola potrebbe essere l’assenza di Perr Schuurs che è uscito anzi tempo, per essere più precisi durante l’intervallo, nella partita contro la squadra di Luca Gotti a causa di un trauma contusivo al fianco sinistro. Il numero 3 del Toro ha iniziato la settimana tra terapie e lavoro personalizzato, sicuramente non un bel segnale, ma con il passare dei giorni la convocazione del difensore classe 1999 per la partita contro gli uomini guidati da Vincenzo Italiano è sempre più probabile. L’importante è agire con molta cautela, per evitare che il giocatore ex Ajax possa avere brutte sorprese a causa di una possibile ricaduta.

Schuurs vuole recuperare e dare una mano ai suoi compagni

Se la convocazione del difensore classe 1999 per la gara contro la Fiorentina è in dubbio, quello che è certo è che Schuurs farà di tutto per esserci a Firenze. Il numero 3 granata, che si è integrato benissimo al Toro e a Torino, vorrà dare una mano ai suoi compagni a rialzare la testa dopo la brutta batosta rimediata contro lo Spezia. E vorrà fare meglio di quanto fatto vedere nei 45’ minuti disputati contro i liguri, dove però l’olandese non ha commesso grandi errori. Bisogna dire che gli aquilotti, al di là del rigore che si sono procurati, anche grazie a un grave errore di Koffi Djidji, non hanno creato grandi occasioni. Tornando a parlare del presente, al Toro tengono tutti le dita incrociate e sperano che il recupero di Schuurs possa procedere al meglio.