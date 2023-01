Il terzino è ai box da fine ottobre a causa di un problema muscolare, il suo pieno recupero ora è vicino: Aina può tornare contro l’Empoli

Tolti Sasa Lukic, Valentino Lazaro e Pietro Pellegri, che dovranno stare fermi ai box per ancora un po’ di tempo, l’infermeria del Toro piano piano si sta svuotando. Emirhan Ilkhan è sulla via del recupero, tanto che da qualche giorno è tornato a lavorare in gruppo. Ola Aina spera di poter seguire al più presto le orme del compagno di squadra turco. Il numero 34 granata sta cercando di bruciare le tappe per fare in modo di tornare nell’elenco degli arruolabili in tempo per la partita dove il Toro affronterà l’Empoli, guidato dall’ex giocatore granata Paolo Zanetti. A rivelarlo è stato Ivan Juric pochi giorni fa quando ha dichiarato che, se tutto va secondo i piani e non ci saranno brutte sorprese, Ola Aina tornerà ad allenarsi in gruppo dopo la partita contro la Fiorentina. Il difensore classe 1996 scalpita e non vede l’ora di tornare a giocare dopo essere stato fermo a lungo. Infatti, Ola Aina è indisponibile da fine ottobre a causa di una lesione al bicipite femorale sinistro con interesse tendineo. L’attesa dunque sta per finire e a sorridere non è solo il difensore ex Chelsea ma anche Juric.

Ola Aina: c’è tanta voglia di tornare subito alla grande

Ola Aina quando tornerà a raccogliere minutaggio in campo vorrà assolutamente farlo nel migliore dei modi, dimostrando di essere un giocatore che può fare la differenza e che può dare una grande mano al Toro a lottare per obiettivi sempre più ambiziosi. In più, l’esterno nigeriano sa che se tutto procede bene rientrerà in gruppo in un momento molto importante perché dopo la sfida contro l’Empoli i granata affronteranno nuovamente la Fiorentina ai quarti di finale di Coppa Italia e battere la squadra di Zanetti potrebbe essere importante, non solo ai fini della classifica di Serie A ma anche per alzare il morale della squadra granata in vista di una partita decisiva. Però la testa del difensore classe 1996 per il momento deve essere rivolta al rientro. Dunque, un passo alla volta.