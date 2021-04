Il Torino di Nicola ha ottenuto quattordici punti in undici partite: ecco come cambierebbe la classifica dall’arrivo del nuovo tecnico

“Sempre al massimo” è il mantra di Davide Nicola e rappresenta al meglio la sua idea di calcio. Il tecnico subentrato a Marco Giampaolo a stagione in corso, ha dato la propria impronta ad un Toro, risollevandolo da una situazione di classifica drammatica. Centrare la salvezza è diventata una delle specialità dell’attuale guida tecnica del Toro, club al quale è particolarmente legato. Tutte le prove di questo matrimonio vincente si trovano però nei numeri ed in particolare sul fronte classifica. Se il campionato fosse iniziato il 22 gennaio, con Nicola, il Toro sarebbe decimo, anche se in compagnia di altre tre squadre.

Toro, con Nicola quattordici punti, tre le sconfitte

Dall’arrivo di Davide Nicola, il Toro ha portato a casa otto risultati utili totali in undici partite giocate (tre vittorie, cinque pareggi e tre sconfitte), avvicinandosi passo dopo passo all’obiettivo salvezza. Sono quindi quattordici i punti totali collezionati dai granata da quando Giampaolo è stato spodestato (uno in più in sette sfide in meno rispetto all’ex tecnico). Il bottino accumulato varrebbe un decimo posto a pari merito con Bologna, Spezia, Benevento e Verona, se la stagione fosse cominciata il 22 gennaio.

Toro, migliorano i risultati e la media punti con Nicola

Subito davanti ci sarebbero l’Udinese a sedici punti, il Genoa a diciassette e il Milan sesto a venti punti al pari con la Roma. Dietro invece Sampdoria, Fiorentina, Sassuolo e Benevento, con Caglia, Parma e Crotone nella red zone. Nei suoi ottantatre giorni da allenatore sotto la Mole, ha fatto ingranare la quinta al Toro, che deve però interfacciarsi ancora con nove sfide.

La media punti ad oggi resta di 1.27 contro quella di 0.95 di Giampaolo, ma è comunque insufficiente a rispettare la clausola inserita nel contratto per l’eventuale rinnovo. Potrebbe però diventare una questione non più solo di meri numeri.

Ecco la classifica completa.

1 Inter 34 pt

2 Atalanta 28 pt

3 Juve 26 pt

4 Napoli 25 pt

5 Lazio 24 pt *

6 Milan 20 pt

7 Roma 20 pt

8 Genoa 17 pt

9 Udinese 16 pt

10 Torino 14 pt *

11 Bologna 14 pt

12 Spezia 14 pt

13 Verona 14 pt

14 Sampdoria 13 pt *

15 Fiorentina 12 pt

16 Sassuolo 10 pt

17 Benevento 9 pt *

18 Cagliari 8 pt

19 Parma 7 pt

20 Crotone 3 pt

*= una partita in meno