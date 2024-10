Il difensore granata rimarrà al Filadelfia al servizio di Paolo Vanoli in vista del prossimo appuntamento con il Cagliari

Cambio di programma in casa Torino per l’imminente pausa dedicata alle gare internazionali. Mister Paolo Vanoli dovrà fare a meno di diversi giocatori in questa tornata, discorso che fino a qualche ora fa valeva anche per Saul Coco. Il difensore avrebbe dovuto partecipare alle due gare di qualificazione alla prossima Coppa d’Africa contro la Liberia, previste per le date dell’11 e 14 ottobre. Quest’oggi invece sul sito della federazione della Guinea Equatoriale è stato pubblicato un comunicato che smentisce la presenza del difensore granata, il quale rimarrà così ad allenarsi al Filadelfia in vista del prossimo appuntamento di campionato del 20 ottobre in casa del Cagliari. Oltre all’ex Las Palmas, la nazionale della Guinea Equatoriale dovrà fare a meno di Omar Mascarell del Maiorca. Di seguito il comunicato:



Ultima ora: Omar Mascarrel e Saúl Coco, assenze dell’ultimo minuto nella convocazione della nazionale

Contrattempo inatteso nella convocazione della Nazionale. Saúl Coco e Omar Mascarrel alla fine non potranno partecipare alle partite di andata e ritorno contro la Liberia nella terza e quarta giornata delle qualificazioni per la Coppa d’Africa (CAN) in Marocco, 2024.

Sia il Mallorca che il Torino, club in cui militano i due internazionali della nostra Nazionale, hanno già confermato ufficialmente alla FEGUIFUT l’indisponibilità dei giocatori annunciati. Di fronte a questo scenario inatteso, Juan Michá ha già preso una decisione: Ramón Boho Belaki, difensore centrale, sostituirà Saúl Coco, mentre per ora lo staff tecnico continua a valutare il sostituto di Omar Mascarrel.

La Nazionale di Guinea Equatoriale affronterà la Liberia l’11 ottobre presso lo Stadio di Malabo, mentre la partita di ritorno si giocherà sul suolo liberiano il 14 dello stesso mese e anno.