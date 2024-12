Vanoli riabbraccia il numero 23 e valuta se schierarlo al centro della retroguardia a tre o come braccetto di destra

Manca sempre meno alla partita tra Udinese e Torino, valida per la 18^ giornata di Serie A. Partita molto importante per il Torino, chiamato a dare un segnale positivo dopo Bologna. In vista di questa partita, Saul Coco rientra dalla squalifica. Il numero 23 granata infatti, era stato ammonito contro l’Empoli dopo pochi minuti: quella al Castellani è stata la 5^ ammonizione e così ha dovuto saltare per squalifica Torino-Bologna. Ma ora per la trasferta in Friuli torna e torna titolare come sempre. Vanoli lo riabraccia dopo un turno di stop e ha bisogno di lui. L’allenatore studia anche la nuova linea a tre.

Walukiewicz in dubbio

Contro il Bologna, nel corso del primo tempo, Walukiewicz ha abbandonato il campo a causa di problemi respiratori. Nulla di grave, in quanto il giocatore è stato sempre vigile e cosciente. Al suo posto, era entrato in campo Vojvoda. E così il Toro ha giocato con Vojvoda, Maripan e Masina. Ma Vanoli aveva finalmente trovato la quadra in difesa: Walukiewicz, Coco e Masina. Walukiewicz è in forte dubbio per la trasferta di Udine e anche se dovesse essere convocato non lo si vedrà in campo dal primo minuto, per questo in settimana al Filadelfia il tecnico ha lavorato per trovare delle alternative.

Le opzioni di difesa

Vanoli potrebbe voler confermare la difesa con al centro Maripan, che non ha fatto male contro il Bologna. In questo caso, Coco prenderebbe il posto di Walukiewicz sulla destra. Masina a sinistra ha perso Dallinga contro i felsinei, ma è l’unico mancino in rosa e sarà confermato. Quindi una soluzione può essere Coco-Maripan-Masina, l’altra invece escluderebbe Maripan. Vanoli potrebbe infatti volere Coco al centro: in questo caso non ci sarebbe spazio per il cileno ma a giocare sarebbe Vojvoda come braccetto destro. Ed ecco la difesa sulla quale Vanoli aveva tanto lavorato in estate: Vojvoda-Coco-Masina. Dal mercato che verrà, il tecnico si aspetta comunque l’arrivo anche di un difensore di piede mancino, in modo che Masina possa rifiatare.