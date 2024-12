Nell’ultima partita contro il Bologna, Pedersen e Borna Sosa non hanno fatto bene. Valentino Lazaro adesso scalpita

Quello che sta attraversando il Torino è un momento molto complicato. La squadra non rende e fa fatica a portare a casa punti, in un clima di continua contestazione verso la società. L’ultima partita è stata persa in malo modo dai granata, per 2-0 in casa contro il Bologna. 0 tiri in porta. Gli esterni del Torino sono un problema. Nella scorsa gara Marcus Pedersen (a destra), ma soprattutto Borna Sosa (a sinistra), hanno fatto male. Valentino Lazaro, non è nemmeno entrato in campo a gara in corso. Vista la situazione, adesso il numero 20 austriaco scalpita verso la partita contro l’Udinese.

Pedersen e Borna Sosa

Pedersen ha finora giocato 12 partite in Serie A: 0 gol, 0 assist e 3 cartellini gialli. Nelle ultime 7 partite, ha giocato da titolare sulla fascia destra. Ma non è di certo Bellanova. Sta facendo fatica a spingere e non è incisivo. Ora rischia il posto. Borna Sosa invece, di partite ne ha giocate 11: 0 gol, 0 assist e 0 cartellini gialli. A Empoli la prima buona gara da quando è al Toro, ma poi in quella dopo non si è confermato. Dopo due titolarità di fila, rischia di finire in panchina. Ecco il bilancio dei 2 esterni del Torino presi in estate dal mercato, dopo ben 17 partite: 0 gol e 0 assist. Evidente che c’è un problema e grosso anche.

Lazaro assist man

In questo disastroso contesto, Lazaro vuole tornare titolare. Lui può giocare sia sulla destra che sulla sinistra. In 16 partite giocate, 4 assist forniti. Nelle ultime 4 partite, non ha giocato dall’inizio. L’ultima non l’ha proprio giocata. Ma davvero il Toro può fare a meno del suo miglior assist man? Occhio anche alla concorrenza di Vojvoda e Dembelé. Vanoli aveva spiegato che fare l’esterno è dispendioso e che era giusto puntare su tutti. Ma ora Lazaro, uno dei migliori da inizio stagione, è dal 24 novembre che non parte titolare.