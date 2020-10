Comi jr segna alla Juve ed esulta con le corna alla Ferrante

Gianmario Comi si è reso protagonista contro la Juventus U-23 andando a segno con la Pro Vercelli ed esultando alla Ferrante con il gesto delle corna

Aria di derby in casa Comi. Gianmario, figlio di Antonio, attualmente milita nella Pro Vercelli, squadra che ieri ha incontrato la Juventus U-23 nel match valido per la sesta giornata di Serie C. Destino vuole che si sia reso protagonista proprio contro i bianconeri, rivali storici del Torino, squadra in cui l’attaccante ha giocato dal 2001-2011, facendo tutta la trafila. Tifosissimo granata, Gianmario non ci ha pensato due volte rendendosi protagonista della storica esultanza di Ferrante.

L’incornata di Comi alla Ferrante

Contro la Juventus Under 23 Gianmario Comi è infatti riuscito a realizzare il gol della vittoria, seconda rete stagionale per lui. Ma c’è di più. Per celebrarlo al meglio, ha scelto una delle esultanze più famose e simboliche della storia granata: quella di Ferrante, che facendo il gesto delle corna, imtava un toro. Un atto significativo per un’occasione speciale, che è valsa alla Pro la vetta della classifica, con 13 punti all’attivo.