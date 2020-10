Lyanco non convince: Bremer è pronto a riprendersi il posto in difesa

Escluso nella gara contro il Cagliari, Bremer punta a ritornare titolare contro il Sassuolo per riformare a coppia con Nkoulou

Non vedere Bremer in campo nel match contro il Cagliari è stato senza dubbio un fulmine a ciel sereno. Da inizio campionato, ma già anche durante la preparazione estiva, il difensore si è di fatto imposto al centro della difesa senza più lasciarla. Ha convinto tutti: Mazzarri prima, poi Longo e infine anche Giampaolo che dal suo arrivo sulla panchina granata gli ha di fatto affidato, in coppia con Nkoulou, le chiavi del reparto arretrato. Tanto da mettere sul mercato anche il redivivo Lyanco che, rientrato dall’infortunio, ha atteso settimane prima di avere la conferma della sua permanenza al Toro. Una permanenza che adesso mette i due giocatori in “lotta” per una maglia da titolare.

Contro il Sassuolo per tornare titolare

Un duello interno che, tuttavia, sembra portare ancora in una sola direzione: quella di Bremer titolare al centro della linea difensiva granata. L’esclusione contro il Cagliari, infatti, non può che essere letta esclusivamente come il tentativo, da parte di Giampaolo, di testare anche Lyanco in un match ufficiale. Non di certo come una bocciatura nei confronti del numero 3 granata che è risultato di gran lunga più affidabile del collega brasiliano.

La prestazione del compagno di reparto nel match della scorsa settimana al Grande Torino, l’avevamo raccontato proprio su queste colonne, non ha fatto altro che far rimpiangere proprio Bremer che adesso scalpita. E contro il Sassuolo punta a riprendersi un posto che difficilmente potrà essergli soffiato da sotto al naso. In caso di titolarità, infatti, il difensore avrà l’occasione di ribadire ancora una volta la sua importanza sotto gli occhi di Giampaolo. Uscire dal Mapei Stadium con una prestazione solida e decisiva sarebbe la ciliegina sulla torta e il sigillo definitivo sulla questione gerarchie.