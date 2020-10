Sassuolo-Torino, una sola vittoria a testa in una storia di pareggi

I precedenti di Sassuolo-Torino / In 7 sfide al Mapei Stadium il bottino del Toro è di 1 vittoria a tesa e 5 pareggi

La storia tra Torino e Sassuolo non è solo breve ma anche recentissima. La prima occasione di scontro tra granata e neorverdi risale infatti alla stagione 2009/2010 quando entrambe le compagini erano invischiate nel difficile campionato cadetto di Serie B. In Serie A, invece, le due formazioni disputano il loro primo match 2013/2014: da allora su 14 match totali nel massimo campionato italiano i granata hanno ottenuto 6 vittorie, 5 pareggi e 3 sole sconfitte. Un bottino che complessivamente pende quindi a favore della squadra di Giampaolo ma che ritrova un perfetto equilibrio se si considerano esclusivamente i match disputati al Mapei Stadium. In trasferta, infatti, il Torino ha ottenuto 1 vittoria, 1 sconfitta e 5 pareggi.

Torino, la prima sconfitta al Mapei Stadium

L’unica sconfitta del Torino contro il Sassuolo lontano dal capoluogo piemontese coincide anche con l’ultimo precedente in ordine di tempo al Mapei. Era il 18 gennaio scorso quando la squadra di casa prima regala l’autorete al Toro poi rimonta e ribalta il risultato per 2-1. Insomma, un Sassuolo che prima disfa e poi ricuce.

Al 20′ del primo tempo, infatti, è Locatelli a deviare in rete la palla di Rincon portando così in vantaggio il Torino che a pochi secondi dall’intervallo avrebbe anche l’occasione del raddoppio, sprecata clamorosamente da Verdi. Nella ripresa, al contrario, i granata crollano e ad approfittarne sono Boga e Berardi che ribaltano il match. Con un Toro capace, ancora una volta, di ridare ossigeno ad un avversario in difficoltà.

L’unica vittoria granata in casa del Sassuolo

La prima e, come si era già detto, unica vittoria granata in casa del Sassuolo risale alla stagione 2013/2014, la prima nella quale le due formazioni si sono incontrate in Serie A. E in quell’occasione, la doppietta decisiva per i granata la misero a segno Immobile e Brighi: 2-0 il punteggio finale.

Va segnalato anche l’esordio di Tachtsidis, arrivato al Toro dal Catania, in una sfida nella quale i granata sbancano il Mapei dopo la sconfitta pesantissima del 1998 contro il Perugia nello spareggio promozione giocato sotto gli occhi di Cesare Prandelli, all’epoca ct della Nazionale Azzurra.

Sassuolo-Torino, storia di pareggi

Se si escludono le due sfide ppena citate, i 5 incontri rimasti dei 7 disputati in casa dei neroverdi si sono chiusi con un pareggio. Nel 2018/2019 la sfida si chiuse sul punteggio di 1-1 con reti di Belotti e Brignola e non poche polemiche seguite al rigore negato a Zaza. La stagione successiva, stesso risultato: questa volta il Toro non può contare su Belotti, fermo per infortunio, e a siglare l’1-1 finale furono Obi e Berardi.

Rimandata inizialmente per mal tempo, si chiude con un x e una rete per parte anche la sfida del 2015/2016 (Belotti e Acerbi) così come quella del 2014/15 con i rigori di Berardi e Quagliarella. L’8 gennaio 2017, invece, il match si chiude sempre con un pareggio ma a reti inviolate.