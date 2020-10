Grande Torino, al Monumentale la commemorazione degli Invincibili

Si tenuta questa mattina la commemorazione dei caduti del Grande Torino al cimitero Monumentale: presente per la società il dg Antonio Comi

Si è svolta questa mattina, presso il cimitero Monumentale di Torino, la commemorazione dei caduti di Superga in occasione delle celebrazioni per la giornata dei Santi. A rendere omaggio agli Invincibili del Grande Torino, in rappresentanza della società granata, c’era il Direttore Generale Antonio Comi accompagnato da Leonardo Mario D’Alessandro, Presidente del Circolo Soci Torino FC 1906. Insieme a loro, a portare ancora una volta un saluto a Capitan Valentino e compagni, c’erano anche Sebastiano Gambino a rappresentare gli ex Giocatori Granata mentre tra i familiari erano presenti Susanna Egri Erbstein e Edoardo Bonaiuti. A completare la delegazione accorsa questa mattina al Monumentale, c’erano poi Don Riccardo Robella, cappellano granata succeduto a Don Aldo, nonché Giuseppe Tricarico, presidente del CdA di AFC Torino Spa, il Consigliere Argno Carlos ed Edmonodo Toscano, porta stendardo del Circo Soci.