Torino, caccia alla prima vittoria. Per la Lazio solo 3 punti lontano da casa

I granata non vincono in Serie A da 9 partite: non succedeva dal 2008. Inzaghi è il tecnico Laziale con più vittorie contro il Torino

Un solo punto per il Torino, appaiato al Crotone in coda alla classifica, 7 punti per la Lazio bloccata al 12° gradino insieme a Cagliari e Fiorentina. Saranno queste le squadre che, tamponi permettendo, domenica pomeriggio scenderanno sul campo del Grande Torino. Un campo sul quale i granata di Giampaolo andranno alla caccia non solo ella prima vittoria casalinga ma del primo successo in assoluto in questo campionato. Dalle 4 sfide disputate, infatti, il Toro ha racimolato appena un pareggio e ben 3 sconfitte due delle quali proprio tra le mura amiche. Per quanto riguarda i gol, Belotti e compagni ne hanno siglati 8 e subiti 11, di questi 4 reti sono state realizzate al Grande Torino dove, tuttavia, ne sono state incassate 7. Per quanto riguarda la Lazio, invece, su 5 sfide disputate (il Toro deve recuperare quella contro il Genoa) ha ottenuto 2 vittorie, altrettante sconfitte e un solo pareggio. E i risultati migliori li ha di certo strappati all’Olimpico: in trasferta, infatti, è arrivata una sola vittoria contro il Cagliari e la sconfitta contro la Sampdoria nelle quali hanno siglato 2 reti e ne hanno subite 3 (in totale la Lazio ha siglato 6 reti e ne ha subite 9).

Le statistiche del Torino

Guardando le altre statistiche, il Torino non vince da nove partite di Serie A in cui ha all’attivo 4 pareggi e 5 sconfitte. L’ultima volta che la squadra granata ha infilato una serie più lunga di match senza vittoria risale al gennaio 2008 in cui il filotto, negativo, è arrivato addirittura ad 11 match. In caso di sconfitta, poi, i granata potrebbero ritrovarsi con un solo punto in classifica dopo ben 5 sfide: sarebbe la prima volta nella storia del Toro. Analizzando le 4 sfide disputate, infine, la squadra di Giampaolo risulta essere quella che ha perso il maggior numero di punti, otto, dopo essere partita in una situazione di vantaggio. E non solo nel nostro campionato. La statistica, infatti, riguarda tutti i maggiori campionati europei dove solo il Lorient ha ottenuto il medesimo risultato.

Tra i singoli, a spiccare è ovviamente Andrea Belotti che in 4 gare ha già siglato 5 reti. Prima di lui, l’ultimo giocatore a segnare cinque gol nelle prime quattro gare stagionali in Serie A era stato Ciccio Graziani (1976/77). L’ultimo attaccante granata ad aver fatto meglio nelle prime cinque è stato Nestor Combin nel 1967/68 con sei reti. Ma le statistiche per quanto riguardano Torino-Lazio non coinvolgono solo il capitano granata. Anche il neo arrivato Karol Linetty ha un personale score contro i biancocelesti: era il maggio del 2017, infatti, quando proprio contro gli aquilotti siglava la sua prima rete in Serie A. Inoltre, la Lazio è l’unica squadra del massimo campionato italiano contro la quale il polacco ha segnato senza però riuscire mai a trovare la vittoria.

Karol Linetty, Torino

I numeri della Lazio

Per quanto riguarda la Lazio, invece, la squadra di Inzaghi è una delle tre squadre, insieme a Genoa e Verona, a non avere ancora trovato il gol su sviluppi di palla inattiva. E, parlando di Inzaghi, va evidenziato che nell’era dei tre punti e lui il tecnico laziale che ha vinto più partite contro il Torino in Serie A: quattro sulle otto totali, incluse le ultime due.

Infine, se Belotti è il faro del Torino, nella Lazio non può che esserlo Ciro Immobile. A partire dal suo arrivo nella capitale nel 2016/17, la Lazio ha vinto il 56% delle partite in Serie A con il bomber in campo (81/146). Senza di lui, la percentuale di successi scende al 36% (4/11). Inoltre, Immobile ha preso parte al 43% dei gol complessivi dei biancocelesti in campionato (105 reti e 27 assist su 304 gol totali).