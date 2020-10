Diario Olé, lo spot omaggio al Torino è ambiguo: "Più rispetto per il Toro" - Toro.it

Il quotidiano sportivo argentino mette in mezzo il Torino in uno spot per l’inizio del campionato. Il riferimento, però, non è chiaro

“Hai guardato tutte le partite del Torino per l’auto di tuo nonno. Tranquillo. Puoi tornare a tifare per la tua squadra. Torna il calcio argentino”. Diversi account argentini, su Twitter, non hanno apprezzato questo gioco di parole di Diario Olé, quotidiano sportivo argentino, che per festeggiare il ritorno del campionato albiceleste ha tirato in ballo il club granata in un banner promozionale lanciato sui social network. “Più rispetto per il Toro”, chiede qualcuno. Il messaggio è effettivamente ambiguo. Il riferimento del claim sembra essere all’auto Gran Torino, vecchio modello Ford reso celebre dall’omonimo film con Clint Eastwood. In pratica si vorrebbe far passare, con difficoltà, questo messaggio: hai guardato tutte le partite del Torino perché tuo nonno aveva un auto che si chiamava così.

La campagna pubblicitaria argentina che mette in mezzo il Torino

Non è, insomma, un riferimento ironico al rendimento del Toro negli ultimi mesi, sebbene possa ingannare l’immagine che fa da sfondo alla scritta: un ragazzo sconsolato che guarda fuori dalla finestra.

La campagna pubblicitaria non è certo delle meglio riuscite, tanto che in diversi hanno ad essa sovrascritto un significato offensivo. Ma più probabilmente il senso ultimo è da ricercare in un più banale gioco di parole tra la macchina e la squadra.