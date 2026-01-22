I granata saranno ospiti del Como al Sinigaglia per disputare la 22a giornata di campionato, ecco dove vedere l’incontro
In occasione della 22a giornata di campionato il Torino di Baroni si recherà al Sinigaglia per affrontare il Como di Fabregas.
Sulla carta i padroni di casa appaiono come largamente favoriti ma i granata tenteranno di fare il possibile per tornare a ottenere un risultato positivo contro il Como. L’incontro andrà in scena alle ore 15.00 di sabato 24 gennaio, e potrà essere visto su DAZN, che trasmetterà in esclusiva la partita. Per accedere alla piattaforma in streaming sarà necessario essere in possesso di un abbonamento.