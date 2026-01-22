Tra i convocati di Baldini per la sfida contro la Roma c’è anche il nuovo acquisto RIvas, il difensore potrebbe esordire contro la capolista

Il Torino Primavera è pronto ad affrontare la Roma, attuale capolista del campionato Primavera 1. Sulla carta si tratta di una sfida complicata per i granata, ma nelle ultime settimane la squadra ha dimostrato segnali di ripresa, ottenendo risultati positivi e aumentando la fiducia nei propri mezzi.

Per provare a sorprendere la formazione romana, il tecnico Baldini ha inserito nella lista dei convocati anche Rivas, giovane difensore appena arrivato in granata, che potrà mettere in mostra le sue qualità e inserirsi gradualmente nel gruppo. La partita rappresenterà dunque un’occasione importante sia per i più esperti della squadra sia per i nuovi arrivati, in un confronto che può offrire indicazioni preziose sulla crescita dei giovani torelli.