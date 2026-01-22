Così il presidente del Torino, Urbano Cairo, sulla sessione di mercato di gennaio e sugli obiettivi della squadra

A margine della presentazione della Wizz Air Milano Marathon, Urbano Cairo ha parlato del mercato del Torino, quando mancano ormai pochi giorni alla chiusura della sessione invernale. “I tifosi del Torino mi chiedono un regalo a gennaio? Lo faccio a loro ma lo faccio anche a me perché migliorare il Toro è una cosa che io ci tengo a fare”, ha spiegato. Poi ha aggiunto: “Gennaio non è un mercato facilissimo ma stiamo lavorando giorno e notte con Petrachi, abbiamo l’obiettivo di fare ancora qualcosa di buono. Adesso è arrivato dal Benfica Obrador un quinto di sinistra di qualità che viene dalla cantera del Real Madrid. Abbiamo preso Rivas, un 2008 colombiano che rafforzerà la Primavera ma che ha potenzialità, ha fatto il Mondiale nel 2017 mettendosi molto in evidenza”.

Poi sugli obiettivi e sull’attualità: “L’obiettivo è la continuità, lo dicevamo con il mister ieri sera. Abbiamo fatto buone partite a altre meno buone, abbiamo fatto otto clean sheet, ma siamo la peggiore difesa del campionato assieme al Verona”.