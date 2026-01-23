L’attaccante si è allenato ancora a parte ieri ma conta di esserci a Como, anche se non è certo che possa riuscire a scendere in campo

Reduce da tre sconfitte consecutive in campionato, il Torino si prepara alla trasferta di Como, snodo cruciale per provare a interrompere la striscia negativa. Di fronte, però, ci sarà una squadra tutt’altro che semplice da affrontare: dopo i cinque gol rifilati ai granata all’andata all’Olimpico, al Sinigaglia servirà una prestazione di alto livello per tornare a fare punti.

A rendere ancora più complicata la trasferta sul lago per Baroni è la situazione legata agli infortuni. Tra ballottaggi in difesa, dubbi a centrocampo e diverse incognite in attacco, il tecnico granata è chiamato a gestire una vigilia tutt’altro che semplice.

Dopo la gara di Coppa Italia contro la Roma, Simeone si è fermato a causa di una contusione al polpaccio, saltando il successivo impegno di campionato contro i giallorossi. L’argentino ha seguito la squadra dalla panchina senza scendere in campo e, nel corso della settimana, si è allenato a parte, compresa la seduta di ieri.

Toro, oggi l’ultimo allenamento prima di Como

Oggi il Torino sosterrà l’ultimo allenamento prima della partenza per Como, con le condizioni dell’attaccante ancora da valutare.

Simeone avverte ancora dolore, ma dovrebbe comunque essere convocato per la sfida del Sinigaglia. Baroni spera infatti di recuperarlo pienamente, o, per lo meno, di poterlo schierare a gara in corso.

Con Simeone in dubbio, spiraglio per Zapata e Ngonge

L’incertezza legata alle condizioni di Simeone apre così uno spiraglio di titolarità per Zapata e Ngonge. Quest’ultimo, schierato dal primo minuto contro la Roma, continua a faticare in termini di rendimento, mentre il capitano Duván Zapata – rientrato dopo aver lasciato il ritiro della scorsa gara di campionato per motivi familiari – potrebbe tornare in campo proprio contro il Como.