Vista l’assenza di Gineitis e le prestazioni in crescita, l’italiano è uno dei principali candidati per una maglia da titolare contro il Como

Il recente infortunio di Gineitis costringerà Baroni a rivalutare le alternative a disposizione per definire il futuro assetto tattico di partenza contro il Como.

Su tutti, il principale sostituto per il lituano potrebbe essere Casadei, che nelle ultime settimane è tornato a fornire prestazioni più che convincenti. L’italiano dopo essere scivolato nelle gerarchie negli ultimi incontri del 2025, è tornato a prendersi il centrocampo sulle spalle con l’inizio del nuovo anno.

Il miglior realizzatore dall’inizio del 2026

Sono già arrivati a quota due i gol realizzati da Casadei da inizio gennaio, dato che lo rende il migliore realizzatore della squadra, insieme ad Adams, dall’inizio del 2026. Contro il Como sarà quindi prezioso il suo contributo per cercare di aiutare i granata a rialzarsi e a tentare di consolidare il possesso contro una delle squadra più in forma del campionato. Contro il Como, gli uomini di Baroni si prepareranno a una gara di sacrificio, e sebbene tutti saranno chiamati a fornire più energie, l’impiego dell’ex Chelsea sarà anche fondamentale per sopperire alla possibile assenza di un giocatore di peso come Simeone.

Il ritorno da titolare

L’ultima apparizione di Casadei dal primo minuto risale al 7 gennaio, in occasione della sfida all’Olimpico Grande Torino contro l’Udinese. Nonostante la sconfitta degli uomini di Baroni, una delle note più positive, se non l’unica dell’incontro, è stata proprio la rete di Casadei, che nel finale è riuscito a sfruttare l’assist di Lazaro per realizzare il secondo gol a pochi giorni di distanza dall’ultimo. Contro il Como Casadei sarà quindi il candidato di riferimento per tornare a giocare dal primo minuto, e una possibile prestazione positiva potrebbe dargli la possibilità di ritornare in vantaggio nel ballottaggio in mediana con Gineitis.