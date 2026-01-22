Il centrale marocchino dopo aver terminato la sua esperienza con la nazionale è tornato a Torino per riprendere la stagione

Terminata la Coppa d’Africa, numerosi calciatori che competono nelle leghe europee sono tornati nelle proprie squadre per riprendere il loro percorso stagionale.

Tra tutti, anche Masina, dopo aver visto sfumare all’ultimo la possibilità di vincere la Coppa d’Africa, è rientrato a Torino mercoledì 21 gennaio, ma le sue condizioni non fanno trapelare nulla di buono. Il classe 1994 è infatti tornato nel capoluogo piemontese con una contusione al bacino, rimediata nella finale contro il Senegal. Ora che è nuovamente a disposizione di Baroni, Masina inizierà il suo percorso di recupero il prima possibile, ma le prime indiscrezioni hanno rivelato che il difensore non sarà a disposizione per il Como e rimane ancora in forte dubbio per il prossimo impegno in casa dell’ 1 febbraio contro il Lecce.