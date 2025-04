Sintesi e commento / La rete dell’attaccante del Como decide il match ma nel finale al Toro viene annullata una rete

Il Torino torna da Como con zero punti. Come a Bologna, anche in quel caso senza Ricci, i granata sono puniti più del dovuto. Imprecisi, sfortunati, nel finale anche protagonisti di un episodio che porta l’arbitro ad annullare la possibile rete dell’1-1.

Primo tempo: vantaggio del Como

Non solo Ricci e Lazaro, a Como c’è stata anche un’assenza pesante dell’ultimo minuto con cui ha dovuto fare i conti Vanoli: quella di Vlasic. Il croato ha avuto un problema muscolare che lo ha costretto all’ultimo al forfait. Il Torino è sceso così il campo con un 4-4-2 con Gineitis ed Elmas esterni di centrocampo, Linetty e Casadei in mezzo, Sanabria (con la fascia da capitano al braccio) e Adams in attacco.

Anche in casa Como c’è stata un’assenza pesante dell’ultimo minuto, quella di Nico Paz. La prima grande occasione della partita è stata del Torino, al 13′, con un colpo di testa di Linetty, che si era inserito bene in area, che terminato di poco sul fondo. Con il passare dei minuti, però, il Como ha preso sempre più nelle proprie mani le redini dell’incontro: al 24′ Diao ha scaldato i guantoni a Milinkovic-Savic, al 32′ il portiere serbo è stato invece bravo a deviare in angolo una punizione di Da Cunha. Poi, al 38′, il Como è passato meritatamente in vantaggio: cross perfetto dell’ex Vojvoda dalla destra e colpo di testa vincente di Douvikas, che ha saltato indisturbato prendendo posizione tra Maripan e Walukiewicz. Proprio prima dell’intervallo Milinkovic-Savic è stato bravo a evitare il 2-0 respingendo una conclusione di Alberto Moreno. Nel primo tempo da segnalare anche un cartellino giallo ricevuto da Coco: il difensore era diffidato.

Secondo tempo: gol annullato nel finale

La ripresa al Sinigaglia ricomincia senza cambi, da una parte e dall’altra. Ci prova il Toro al 3’: Adams di testa prova a sorprendere il portiere del Como dopo aver ricevuto palla da Biraghi. Al 6’ pericoloso invece il Como: Douvikas allarga per Icone, l’ex Fiorentina conclude da posizione non facilissima dando l’illusione del gol ma colpendo l’esterno della rete. Al 10’ si accende Elmas: il macedone prova la conclusione da fuori ma trova la respinta di Butez. Tre minuti dopo è grossa l’occasione capita sui piedi di Gineitis: il lituano si allunga e prova a piazzarla ma il riflesso del portiere del Como impedisce al Torino di trovare la rete del pareggio. Al 21’ Vanoli si gioca il primo cambio, richiamando Casadei in panchina e inserendo al suo posto Karamoh, nel tentativo di dare più profondità al Toro sulla sinistra. Al 24’ ancora un tentativo della squadra granata: cross di Biraghi sul secondo palo, pallone che arriva ad Elmas che non tira subito ma che preferisce rientrare sul sinistro prima di calciare. Butez non si fa sorprendere. Al 27’ cambia anche Fabregas, inserendo Strefezza per Ikoné. Al 34’ triplo cambio per Vanoli: dentro Masina, Pedersen e Ilic per Walukiewicz, Coco e Gineitis. Ancora un’occasione per il Torino con Elmas: prima Sanabria stoppa male in area e perde il pallone, la sfera raccolta viene scodellata in area dove Elmas calcia troppo alto, per la disperazione sua e dei compagni. Finale incandescente al Sinigaglia perché in pieno recupero, su angolo battuto da Biraghi, Ilic segna il gol del pareggio. Si lamenta la panchina del Como, l’arbitro dopo un consulto col Var annulla. Il motivo? Andando a battere il corner, Biraghi era scivolato causando un doppio tocco involontario. Si riprende a giocare ma la sfida ormai non regala più nulla. Stavolta vince il Como.