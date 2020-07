Il Circolo dell'Innovazione: "Ospitiamo la conferenza ma non c'entriamo con la cordata" - Toro.it

Con un comunicato stampa, il Circolo dell’Innovazione ha spiegato di non far parte della cordata interessata all’acquisto del Torino

Con un comunicato stampa il Circolo dell’Innovazione ha voluto precisare di non far parte in alcun modo della cordata interessata all’acquisto del Torino. Il presidente Matteo Basei ha confermato di aver dato disponibilità a ospitare la conferenza stampa degli imprenditori che si sono fatti avanti nelle stanze del Palazzo Coardi di Carpeneto, sede del circolo. Di seguito il comunicato stampa del Circolo dell’Innovazione.

Il comunicato stampa del Circolo dell’Innovazione

Comunicato stampa del “Circolo dell’innovazione” sul Toro Calcio

Circolo dell’innovazione (Palazzo Coardi di Carpeneto, Via Maria Vittoria 26 Torino – TO), circolo voluto da Matteo Basei (Azionista EXOR N.V.) emana un COMUNICATO STAMPA per dipanare qualsivoglia dubbio e/o travisamento in merito alle voci trapelate in merito al Toro Calcio, pertanto:

Paolo Ferrero citato nelle varie testate giornalistiche nazionali, nulla ha come legame parentale o di carattere personale con il Dott. Ferrero di Ventimiglia e/o altri componenti della Stimatissima Famiglia Agnelli. Alessandro Nasi citato nelle varie testate giornalistiche nazionali, nulla ha a che fare con il Dott. Nasi afferente alla Stim.ssma. Famiglia Agnelli. La “Juventus” e/o GEDI S.p.A. citati nelle varie testate giornalistiche nazionali, nulla hanno a che vedere con noi – non potendo oltretutto noi parlare a nome e per conto – e smentiamo qualsivoglia legame con la suddetta citata presumibile operazione denominata Taurinorum. “Circolo dell’innovazione” istituto indipendente di ricerca, nonché libera associazione promossa dai numerosi riferimenti di spicco della comunità Torinese che ne condividono lo spirito e l’intenzione culturale e che con il presente si procede a smentire la notizia che oggi è apparsa su molti quotidiani nazionali avente ad oggetto il presunto coinvolgimento in una presunta cordata di imprenditori intenzionata a presentare un’offerta per l’acquisto del Torino Calcio.

“Sono completamente estraneo ai fatti pubblicati, così come l’associazione Officina delle idee che coinvolge altresì il (ns.) Paolo Ferrero Vicepresidente del “Circolo dell’innovazione” e/o il ns. Comitato Scientifico del ThinkTankYou” così si è pronunciato il Dott. Matteo Basei Presidente del Circolo dell’innovazione. “L’unica notizia vera è che abbiamo dato la disponibilità ad ospitare l’eventuale conferenze stampa nella sede del “Circolo dell’innovazione” a Palazzo Coardi di Carpeneto in Piazza Carlina a Torino (TO). Smentiamo altresì collegamenti con il Presidente John Elkann e/o con il Presidente Marco Boglione e/o Farinetti, che salutiamo”.

Come di nostro consueto ogni anno organizziamo un Gran Galà a Palazzo gratis per chi vuole migliorare, per celebrare i grandi personaggi dell’innovazione che rendono prestigioso l’heritage italiano nel mondo. Quest’anno, causa Covid. non ci è stato possibile pertanto nel 2020 in occasione dei 60 anni da Adriano Olivetti ad un anno dalla nostra costituzione (del “Circolo dell’innovazione”) a Palazzo Bricherasio, (nell’anno dei 500 anni di Leonardo Da Vinci e nello stesso luogo in cui 120 anni prima veniva costituita la FIAT) gli abbiamo dedicato il progetto Glinnovatori.it insieme a Massimo Temporelli – nel giorno esatto in cui 55 anni prima la Olivetti presentava il primo computer al mondo nella celebre fiera americana.