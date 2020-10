Verdi rischia di svalutarsi: con Gojak può finire in panchina - Toro.it

L’arrivo del trequartista apre un nuovo ballottaggio: Verdi se la gioca con Gojak ma il cartellino rischia di perdere il suo valore

Il mercato ha portato (anche) Gojak, giocatore sul quale gli occhi sono puntati addosso innanzitutto per curiosità. Non ha pressioni, non deve dimostrare chissà cosa. Insomma, può giocare con quella spensieratezza che al contrario non appartiene, o almeno fino adesso non è appartenuta, a Simone Verdi. Non solo per colpa sua. I milioni spesi lo scorso anno, le grandi aspettative, la fatica fatta per mettersi alla pari con i compagni: tutto ha contribuito a rendere la sua stagione di ritorno sotto la Mole tribolata. A febbraio il gol che lo ha sbloccato, poi un lockdown che lo ha frenato prima della ripartenza dove a sprazzi si è visto il giocatore di Bologna. E adesso? Un concorrente in più per quella maglia da trequartista: un rischio, perché il duello con il bosniaco sarà serrato, un problema per il Toro perché il valore del suo cartellino rischia di scendere sempre più.

Verdi, l’infortunio lo ha frenato

Se la giocherà col nuovo compagno cosciente di non aver ancora dimostrato a Giampaolo tutto il suo valore. L’infortunio durante la preparazione non ha permesso a Verdi di partire titolare: Berenguer ha disputato le sue due ultime partite con la maglia del Toro prima dell’addio nella posizione di trequartista, da titolare. Quella preferita di Gojak, una di quelle che Verdi, forse più jolly del compagno, può occupare.

La stagione del riscatto di Verdi col Torino

Dalla stagione del rientro a quella del riscatto: quello che il Toro si aspetta da lui è che possa in primis dare al gruppo quello che lo scorso anno è mancato. Il tutto mantenendo intatto il suo valore di mercato: un investimento importante quello fatto dal Toro per l’ex Napoli che ora deve tradursi, sul campo, in quei punti pesanti che un giocatore di qualità deve garantire.