Buone notizie per Giampaolo: Rodriguez sta bene, ha giocato titolare nella Svizzera - Toro.it

Ricardo Rodriguez non è potuto scendere in campo nelle partite contro Fiorentina e Atalanta a causa di un infortunio che ora ha però smaltito

Da San Gallo, a circa duecento chilometri a nord di Bellinzona, la sua città natale, sono arrivate buone notizie per Marco Giampaolo. Ricardo Rodriguez ha dimostrato di aver smaltito l’infortunio che lo ha costretto a saltare le partite contro Fiorentina e Atalanta e ieri sera è sceso in campo nella formazione titolare con la sua Svizzera nell’amichevole contro la Croazia. I padroni di casa sono stati sconfitti per 2-1 in rimonta, ma il terzino sinistro del Torino aveva lasciato il campo all’intervallo sul punteggio di 1-1.

Torino: Rodriguez è il terzino titolare

Secondo i piani di Giampaolo, Rodriguez dovrebbe essere il terzino sinistro titolare della squadra: nelle prime due partite è stato sostituito da Ansaldi (insufficiente contro la Fiorentina) e Murru (tra i peggiori in campo contro l’Atalanta), ora che la condizione fisica è decisamente migliorata e ha iniziato a mettere minuti nelle gambe con la propria nazionale, il numero 13 è pronto a ritagliarsi uno spazio importante anche nel Torino. Magari già a partire dalla partita contro il Cagliari, in programma domenica 18 ottobre allo stadio Olimpico Grande Torino.