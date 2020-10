Sirigu e Linetty titolari con Italia e Polonia: oggi occhi su Gojak

Ieri con l’Italia è stato Sirigu a difendere i pali restando in campo per 67 minuti, Linetty con la Polonia dentro per tutta la partita. Oggi la Bosnia e il Kosovo

Poco meno di settanta minuti per Sirigu, 90 invece per Linetty. Giornata di impegni delle nazionali quella di ieri, giornata che ha visto il portiere del Torino titolare nella sfida amichevole vinta con facilità dall’Italia sulla Moldova. L’estremo difensore non ha subito gol ed è rimasto in campo fino al 22′ della ripresa, quando poi ha lasciato il posto a Sirigu. Niente campo invece per Sirigu, che sarà certamente impiegato in una delle due prossime gare valide per le sfide di Nations League. Titolare e in campo fino al fischio finale, invece, Linetty, nell’altra amichevole che ha visto la Polonia battere la Finlandia.

Oggi tocca a Gojak e Vojvoda

Oggi invece toccherà alla Bosnia e al Kosovo. Tutte e due le nazionali affronteranno altrettante gare valide per gli spareggi di qualificazione agli Europei 2021. Il Kosovo di Vojvoda e Ujkani se la vedrà con la Macedonia del Nord, mentre la Bosnia di Gojak affronterà l’Irlanda del Nord.