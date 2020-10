Bonazzoli è già carico: al Fila lancia un messaggio a Zaza

Carico e desideroso di convincere Giampaolo a dargli una maglia da titolare: Zaza se la gioca con Bonazzoli per un posto al fianco di Belotti

L’ultimo giorno di mercato lo ha regalato a Giampaolo. E ieri Federico Bonazzoli era lì, al Filadelfia, durante le sue prime ore torinesi che lo hanno visto anche fare un salto in quello stadio dove spera di debuttare molto presto. Le parole pronunciate al suo arrivo a Torino sono quelle di chi sa di potersi giocare una chance e per questo è cosciente di dover per questo mettere in campo ogni arma possibile. Disponibilità e lavoro: è quello che piace al tecnico del Torino, è quello che Bonazzoli intende fare per convincere Giampaolo a dargli una possibilità, magari già alla ripresa del campionato. Non solo vice Belotti: la punta ex Sampdoria si candida anche come partner del Gallo, insidiando Zaza.

Zaza o Bonazzoli con Belotti

Non è stato un inizio convincente quello dell’ex giocatore del Valencia. Debutto a Firenze non impeccabile (come del resto quello della squadra), sfida all’Atalanta che invece lo ha visto sfiorare il gol nel primo tempo e poi calare nei secondi 45′ insieme ai compagni. E non lo aiuta di certo, ma quello non incide di certo nelle sue prestazioni, non godere dell’appoggio di un ambiente che non ha visto nei suoi due anni granata numeri che potessero far cambiare idea. Ed è in questa piccola falla che va ad inserirsi Bonazzoli.

Bonazzoli-Torino: voglia di dimostrare

L’attaccante che Vagnati ha contrattualizzato lo scorso lunedì sa bene di dover sfruttare al massimo anche le poche occasioni che inizialmente saranno gli saranno concesse. Nelle prime parole da granata, del resto, Bonazzoli ha espresso anche quella che è la volontà di tutti i calciatori in rosa: “Sono carico e ho voglia di giocare”. Zaza è avvisato.