Le parole dell’allenatore portoghese alla vigilia della sfida contro il Torino, in programma domani alle 18

È la vigilia di Torino-Milan, sfida importante per entrambe le squadre e i loro rispettivi obiettivi. Come di consueto, oltre a Vanoli, ha parlato in conferenza stampa anche Sergio Conceiçao, il quale ha dichiarato: “La partita di domani è decisiva, affrontiamo un avversario complesso che veniva da 7 risultati utili di fila e ha perso col Bologna; storicamente è una partita difficile per il Milan. Ma noi dobbiamo concentrarci. L’atteggiamento deve essere quello: la nostra finale di Champions League è quella di domani. E va guardata ogni partita in questo modo“.

Milan, la conferenza stampa di Conceiçao

Dopodiché, il tecnico portoghese ha proseguito: “L’eliminazione ci è costata tanto e il giorno dopo è stato duro, ma oggi ho visto il gruppo veramente concentrato. Sapevamo di essere più forti del Feyenoord, avevamo preparato bene la partita, poi per episodi e dettagli abbiamo perso. Theo è un patrimonio del club, ha dato tanto gioia ai tifosi. Lui sa di aver messo la squadra in difficoltà e ne abbiamo parlato in spogliatoio. Anche io commetto tanti errori. È un giocatore disponibile per giocare domani come gli altri 22. Walker non sarà disponibile. Pulisic non ha 90 minuti, Gimenez sta meglio ogni giorno che passa, ma non è ancora al top come vorremmo noi e ci stiamo lavorando, almeno per il modo di giocare che voglio io; serve che sia intenso durante i 90 minuti. Ho trovato giocatori in difficoltà da questo punto di vista, anche alcuni infortunati. Il Torino ha giocatori molto interessanti, come Ricci per esempio. Nell’approccio che hanno ogni partita vedo sempre una squadra che ha voglia di ottenere un risultato positivo. Quindi bisogna stare al massimo. Dobbiamo prendere in mano noi la partita“.