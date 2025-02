I precedenti di Torino-Milan in Serie A. I rossoneri faticano in Piemonte contro i granata: bilancio favorevole al Toro

Manca sempre meno a Torino-Milan, giornata 26 di Serie A 2024/2025. Si gioca sabato sera alle ore 18 allo Stadio Olimpico Grande Torino. Si tratta di una sfida tra due squadre in un momento non proprio positivo, ma con una grande storia. Torino-Milan, nel massimo campionato italiano, si è giocata ben 80 volte. 26 vittorie, 36 pareggi e 18 sconfitte: questo il bilancio del Toro. 106 gol fatti e 105 gol subiti. I rossoneri faticano in Piemonte: il bilancio è favorevole ai granata. Di seguito, 3 precedenti.

Stagione 2023/2024: una bella vittoria

Nella stagione 2023/2024, la scorsa, Torino-Milan si è giocata il 18 maggio ed era la penultima giornata. Una bella vittoria del Torino per 3-1. Juric contro Pioli, ai titoli di coda delle loro panchine. Milan già in vacanza, Toro invece che inseguiva la Conference League. Granata subito avanti prima con Zapata al 26′ e poi con Ilic al 40′. Poi al 46′, nella ripresa, gran gol di Ricardo Rodriguez: il primo con la maglia del Torino da capitano nella sua ultima partita in casa. Proprio contro la sua ex squadra. Inutile il rigore di Bennacer segnato al 55′.

Stagione 2015/2016: un giusto pareggio

Nella stagione 2015/2016, Torino-Milan si è giocata il 17 ottobre ed era l’ottava giornata. Pareggio per 1-1. Un giusto pareggio in una bella partita. Ventura contro Mihajlovic. Nel primo tempo la partita non si sblocca: 0-0. Poi al 62′ la sblocca Carlos Bacca. Ma al 73′ arriva il pareggio di Daniele Baselli. Proprio in quel giorno, fu posata la prima pietra per la ricostruzione dello Stadio Filadelfia.

Stagione 2020/2021: uno 0-7 che brucia ancora

Nella stagione 2020/2021, Torino-Milan si è giocata il 12 maggio ed era la trentaseiesima giornata. Uno 0-7 che ha fatto vergognare tutti i tifosi del Toro. Nicola contro Pioli. Prestazione indegna da parte dei granata. Già l’anno prima, con Mazzarri in panchina contro la Dea di Gasperini, il Torino aveva perso 7-0 in casa. Per il Milan decisero le reti di Theo Hernandez (19′ e 61′), Kessie su rigore al 26′, Brahim Diaz (50′) e poi Rebic (67′, 72′ e 79′). Alla fine il Torino si salvò lo stesso e fu il Benevento a retrocedere.